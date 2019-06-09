لقطات من احتفال ملكة بريطانيا بعيد ميلادها ال 93

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كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 12:57 مساءً - احتفلت بريطانيا يوم أمس بعيد الميلاد الرسمي للملكة إليزابيث الثانية والتي اعتادت أن يكون يوم الثامن من يونيو على الرغم من إنها ولدت في الحادي والعشرين من إبريل عام 1926 .
وشارك أكثر من 1400 جندي و 300 حصان و 400 موسيقي في عرض عسكري ملون للإحتفال بعيد الميلاد الرسمي لملكة بريطانيا وهو الاحتفال ال 70 الذي يقام لها .
وأظهرت صور ولقطات البث المباشر مشاركة الملكة هذا العام من داخل عربة ملكية تجرها الخيول .
كما أظهرت مشاركة دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل .. كما شارك في الاحتفال دوقة كامبريدج ودوقة كونرويل .
وتعد الملكة إليزابيث صاحبة اطول مدة حكم في تاريخ بريطانيا حيث إنها توجت ملكة على عرش بريطانيا منذ عام 1953 أي منذ ستة وستون عاما .
وعادة ما تحتفل الملكة بعيد ميلادها الرسمي باستعراض ملون .. ويعود تقليد عيدي الميلاد إلى اكثر من 250 عاما عندما انشأه الملك جورج الثاني .
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