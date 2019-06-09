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لقطات من احتفال ملكة بريطانيا بعيد ميلادها ال 93

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 12:57 مساءً - احتفلت بريطانيا يوم أمس بعيد الميلاد الرسمي للملكة إليزابيث الثانية والتي اعتادت أن يكون يوم الثامن من يونيو على الرغم من إنها ولدت في الحادي والعشرين من إبريل عام 1926 .

وشارك أكثر من 1400 جندي و 300 حصان و 400 موسيقي في عرض عسكري ملون للإحتفال بعيد الميلاد الرسمي لملكة بريطانيا وهو الاحتفال ال 70 الذي يقام لها .

وأظهرت صور ولقطات البث المباشر مشاركة الملكة هذا العام من داخل عربة ملكية تجرها الخيول .

كما أظهرت مشاركة دوق ودوقة ساكس الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل .. كما شارك في الاحتفال دوقة كامبريدج ودوقة كونرويل .

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وتعد الملكة إليزابيث صاحبة اطول مدة حكم في تاريخ بريطانيا حيث إنها توجت ملكة على عرش بريطانيا منذ عام 1953 أي منذ ستة وستون عاما .

وعادة ما تحتفل الملكة بعيد ميلادها الرسمي باستعراض ملون .. ويعود تقليد عيدي الميلاد إلى اكثر من 250 عاما عندما انشأه الملك جورج الثاني .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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