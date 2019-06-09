أحمد السقا يتحدى عمرو أديب في رياضة الضغط

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 12:57 مساءً - حل الفنان المصري أحمد السقا ضيفا في برنامج ” الحكاية ” للإعلامي عمرو أديب مساء أمس على قناة Mbc مصر في إطار الاحتفاء بمسلسل ” ولد الغلابة ” الذي عرض برمضان 2019 .
واثناء الحلقة طلب عمرو اديب من الفنان احمد السقا أن يستعرض لياقته البدنية على الهواء قائلا : ” لسه لحد دلوقتي بتعمل ضغط وصحتك بتجيب ؟ ” .
وبدأ السقا في لعب الضغط على أرضية الاستوديو على الهواء مباشرة قائلا لعمرو أديب : ” لما تتعب من العد قولي ” .
ووصل السقا إلى 12 عدة ضغط حتى قام عمرو أديب بإيقافه قائلا : ” مية مية .. كفاية خلاص ” وأضاف : ” مش عايز أعقدك وأوريك انا بجيب كام ” .
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