شكرا لقرائتكم خبر عن "السمندل" ومهرجان شباك يفوزان بجائزة الشارقة للثقافة العربية والان مع التفاصيل

أعلنت أمانة جائزة الشارقة للثقافة العربية-اليونسكو أسماء الفائزين في الدورة الـ16 لعام 2018، ومن المقرر تسليم الجوائز خلال حفل يقام الخميس، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

ومنحت لجنة التحكيم الجائزة المخصصة للشخصية العربية لجمعية السمندل "لبنان"، أما الجائزة المخصصة للشخصية غير العربية ففاز بها مهرجان شباك "المملكة المتحدة".

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، إن الجائزة تعكس جهود إمارة الشارقة في تعزيز العلاقات الثقافية وترسيخ الحوار بين الثقافات، الذي يكرس بنتائجه إبداعا وفكرا تستفيد منه الشعوب في مختلف دول العالم.

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وأضاف: "الحوار بين الثقافات يشكل رافدا جديدا ونوعيا للحضارة الإنسانية بدعم مادي ومعنوي كبير من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".

جمعية السمندل منظّمة غير ربحيّة تقوم على العمل التطوعي، وتُعنى بالنهوض بفن القصص المصوّرة "الكوميكس" لدى جماهير من مختلف الأَعمار، ونشرت منذ تأسيسها في 2007، مجموعة كبيرة من الكتب والمجلّات، فضلا عن استضافتها للعديد من حلقات العمل والمعارض سواء في لبنان أو في مناطق أخرى من العالم وحصدت عدَّة جوائز.

ويعد "شُبّاك" أكبر المهرجانات التي تعنى بالثقافة العربية المعاصرة في أوروبا وينظم بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ويقام منذ تدشينه في 2011 مرّة واحدة كلّ عامين، ويمثّل جسرا ثقافيا يربط المملكة المتّحدة بأفضل ما تقدّمه الثقافة العربية المعاصرة، من خلال تنظيم برامج طموحة تشمل الفنون البصريّة والأفلام والموسيقى والمسرح والأدب والفعاليّات والمناقشات.

ويهدف المهرجان، الذي يعقد بالتعاون مع مجموعة جمعيات فاعلة ومؤسسات فنية في لندن وخارج بريطانيا، إلى الاحتفاء بالفنانين العرب على الصعيد الدولي، ويركّز على الأعمال الفرديّة للفنانين، مسلطا الضوء على أهميّة تعدديّة الأصوات وتنوع وجهات النظر المتباينة، ويصبو إلى الترويج لنواحي الابتكار والإبداع لدى الفنانين العَرب وإيصالها لعدد أكبر من الناس في المملكة المتحدة وفي العالم أجمع.