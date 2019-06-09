شكرا لقرائتكم خبر عن 28 فنانا يعرضون لوحاتهم في باريس تضامنا مع نوتردام والان مع التفاصيل

يعرض 28 فنانا لوحاتهم في جاليري جاجوسيان في باريس، ويذهب ريع بيعها بالكامل إلى أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام.

وكان صاحب الجاليري الأمريكي لاري جاجوسيان تابع عبر التلفزيون في 15 أبريل/نيسان حريق الكاتدرائية في باريس، ووجه نداء في الليلة نفسها إلى فنانين أصدقاء له لمساعدته على ترميمها.

وأوضح جان أوليفيه ديبري، المسؤول عن فرع هذه الصالة في باريس: "تتالت العروض عفويا، لم نحتج إلى تذكير الفنانين، ولم نعط أي تعليمات بشأن مواضيع معينة للأعمال".

الفنانون المشاركون من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن الصين واليابان.

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وأنجز بعضهم أعمالا خاصة بالمعرض الذي يستمر حتى 27 يوليو/تموز، وخفضت شركات النقل أسعارها بشكل كبير لجعل العملية أكثر مردودية، بحسب ديبري.

ويذهب ريع المبيعات بالكامل إلى مؤسسة نوتردام، وجمعية "أصدقاء نوتردام" الأمريكية المرادفة لها.

وتراوح الأعمال بين الفن الحديث والمعاصر وتعرض في الصالة القريبة من جادة الشانزيليزيه، وبعض اللوحات فقط على ارتباط بالكاتدرائية مثل صورة لباتي سميث ملتقطة في نوتردام، وبطاقات بريدية للكاتدرائية أعادت رايتشل وايتريد العمل عليها.

وثمة جذعان مصنوعان من الفخار زينتهما سيتسكو أرملة الفنان بالتوس، يذكران بأبراج الكاتدرائية.

وظهر تضامن فوري في كل أرجاء العالم مع كاتدرائية نوتردام مع وعود بتبرعات بقيمة 850 مليون يورو في غضون أسبوعين.