شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رفات ممثل أمريكي بعد عام من فقدانه والان مع التفاصيل

أعلنت أسرة الممثل السابق دنيس داي، الذي كان أحد المشاركين في البرنامج التلفزيوني الشهير خلال فترة الخمسينيات "نادي ميكي ماوس" (ميكي ماوس كلوب)، العثور على رفاته في ولاية أوريجون بعد نحو عام من الإبلاغ عن فقدانه.

وأفادت الأسرة، في بيان على "فيسبوك"، الخميس، بالتعرُّف على داي (76 عاماً) من رفات عُثر عليها في أبريل/نيسان في فينكس بأوريجون.

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وأشار البيان إلى التعرُّف على الرفات على أنَّها "لشقيقنا وعمنا المحبوب دنيس داي، وتحقق شرطة ولاية أوريجون لمعرفة سبب الوفاة".

وظهر الممثل الأمريكي داي في برنامج "نادي ميكي ماوس" عام 1956 وعام 1957 ثم اعتزل التمثيل كمحترف.

وبرنامج "نادي ميكي ماوس" الذي بدأته والت ديزني كان يُقدِّم مجموعة من العروض التي شارك فيها مراهقون يؤدون أغاني ورقصات.