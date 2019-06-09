متابعة بتجــــــــــرد: استذكر النجم ناصيف زيتون والده الراحل، الذي فارق الحياة منذ عام، بتصميم تعبيري مؤثر جدًا، يجسد علاقة الأب بابنه.
وبتعليقه على التصميم الذي يُظهر كيف يعطي الأب من نفسه ليرى ابنه كاملًا كتب ناصيف عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “شتقتلك. فل يكن ذكره مؤبداً. 9 حزيران 2018”.
تجدر الإشارة إلى أن ناصيف زيتون خسر والده يوم 9 حزيران/يونيو من عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون في رسالة مؤثرة جدًا إلى والده الراحل: شتقتلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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