ناصيف زيتون في رسالة مؤثرة جدًا إلى والده الراحل: شتقتلك

متابعة بتجــــــــــرد: استذكر النجم ناصيف زيتون والده الراحل، الذي فارق الحياة منذ عام، بتصميم تعبيري مؤثر جدًا، يجسد علاقة الأب بابنه.

وبتعليقه على التصميم الذي يُظهر كيف يعطي الأب من نفسه ليرى ابنه كاملًا كتب ناصيف عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “شتقتلك. فل يكن ذكره مؤبداً. 9 حزيران 2018”.

تجدر الإشارة إلى أن ناصيف زيتون خسر والده يوم 9 حزيران/يونيو من عام 2018.