متابعة بتجـــــــــرد: نفت الفنانة السورية أصالة نصري أن تكون هناك خلافات بينها وبين النجمة الإماراتية أحلام.
وخلال حلولها ضيفة على برنامج “توأم روحي” مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، ألمحت أصالة إلى أن مصالحة أحلام ونوال الكويتية تندرج ضمن نطاق “الشو الإعلامي”. وقالت أصالة أنها لا تحبّ افتعال الأمور بهدف إحداث بلبلة إعلامية، فبدا واضحًا أنها تقصد بذلك أحلام ونوال الكويتية.
وعن بكاء أحلام ونوال أثناء مصالحتهما قالت أصالة: “شفت كمان البكي، بيجننوا”، ساخرةً من الموقف الذي كان قد شغل وسائل الإعلام في الخليج والوطن العربي.
وردًا على سؤال نيشان المشبار لها إن كانت تعتقد أن مصالحة أحلام ونوال، هي بغية “شو إعلامي”، قالت أصالة: “لا يعنيني، ولا يعنيهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تسخر من مصالحة أحلام ونوال الكويتية: “ما بحب الشو الإعلامي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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