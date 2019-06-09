الموت يغيب “قسمت” الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة

متابعة بتجـــــــــرد: توفيت منذ قليل، الابنة الوحيدة للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، “قسمت”، ومن المقرر تشييع الجنازة ظهر غد الأحد، من أحد المساجد في منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية.

وأعلنت منيرة أباظة، شقيقة الفنان الراحل، خبر وفاة “قسمت”، مؤكدة أنه سيتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان في منطقة الأهرام.

يشار إلى أنا “قسمت”، هي ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، من زوجته الثانية الأمريكية الجنسية “باربرا”.

يذكر أن قسمت رشدي أباظة، كانت متزوجة من الفنان المصري أحمد دياب، إلا أنهما انفصلا قبل سنوات.