قصف جبهات متبادل بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

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متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان الكوميدي محمد هنيدي عبر حسابه صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تجسيده شخصية “عقلة الأصبع”، خلال عمل فني يتم الإعداد له قريبًا.
وكتب “هنيدي” على صفحاته الشخصية: “كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكم، وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا.. إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك.. مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم”.
وعلق النجم أحمد فهمي على تدوينة هنيدي مداعبًا إياه بالقول: “والله من زمان وأنا بقولك اعمل قصة حياتك فيلم.. ألف مبروك يا نجم”.
ورد هنيدي على تعليق أحمد فهمي، بعد أن نشر أفيش فيلم فهمي “كلب بلدي”، وعلق قائلا: “والله أنا مقتنعتش إلا مابعد ما أنت عملت قصة حياتك يا فهمي.. فليك الفضل.. شكرا يا حبيبي”.
وتألق هنيدي على خشبة المسرح، بعد غياب لأكثر من 15 عامًا، حيث شهدت مسرحيته “3 أيام في الساحل” اقبالاً جماهيريًا على مسرح “كايرو شو”، خلال عيد الفطر.
ويشارك في بطولة العرض المسرحي بجانب النجم محمد هنيدي كل من محمد محمود، أحمد فتحي، ندا موسى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، من تأليف حاتم حسين، إخراج مجدى الهواري.
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