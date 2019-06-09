قصف جبهات متبادل بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان الكوميدي محمد هنيدي عبر حسابه صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، عن تجسيده شخصية “عقلة الأصبع”، خلال عمل فني يتم الإعداد له قريبًا.

وكتب “هنيدي” على صفحاته الشخصية: “كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكم، وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا.. إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك.. مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم”.