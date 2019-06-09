متابعة بتجـــــــــــرد: أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهتمين بالفضاء بالذهول الجمعة عندما أعلن أن القمر جزء من المريخ، مطالبا وكالة الفضاء “ناسا” بالتركيز على المريخ.
ففي تغريدة جاءت تعقيبا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء طلب دونالد ترامب من ناسا أن تركز على المريخ “الذي يشكل القمر جزءا منه” عوضا عن الذهاب إلى القمر، وقال “فيما يتعلق بكل الأموال التي ننفقها، ينبغي على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر.. لقد فعلنا ذلك قبل 50 عاما”.
وأضاف ترامب “عليهم أن يركزوا على شيء أكبر بكثير لنقوم به، بما في ذلك المريخ الذي يشكل القمر جزءا منه، وعلى الدفاع والعلوم”، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وأصاب إعلان ترامب كثيرين ممن يهتمون بالفضاء والفلك، بالنظر إلى أنه لم يعرف أبدا أن القمر جزء من المريخ، كما أن المريخ يبعد عن القمر حوالي 140 مليون كيلومتر.
ورفضت ناسا الرد على سؤال من الغارديان بشأن ما إذا كان القمر جزءا من المريخ.
والغريب في الأمر أن انتقاد ترامب لوكالة الفضاء الأميركية والرحلات إلى القمر جاء بعد 3 أسابيع فقط على حماسته لفكرة الرحلات إلى القمر.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مفاجىء لـ ترامب على “ناسا”.. وتغريدة صادمة: القمر جزء من المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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