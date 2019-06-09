حاتم العراقي يطرب الجمهور بحفل عيد الفطر في لبنان

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متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم حاتم العراقي حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الفطر المبارك في “كازينو لبنان” مساء 8 حزيران/يونيو.
وقدّم حاتم العراقي في الحفل الذي نفذت تذاكره بالكامل قبل ساعات من موعده، باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني، فأطرب الحضور حتى ساعات الفجر الأولى.
الجدير ذكره أن هذا الحفل الثاني الذي تتولى إنتاجه وتنظيمه شركة PGM التي يرأسها السيد باسكال مغامس لـ حاتم العراقي في لبنان، ويندرج ضمن سلسلة من الحفلات الفنية الراقية التي تعيد بها رونق الفن الجميل إلى مسرح “كازينو لبنان” العريق.
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