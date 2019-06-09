“ملوك الطوائف” لـ منصور الرحباني في مهرجان قرطاج الدولي

زفّ المؤلف الموسيقي اسامة الرحباني خبراً سعيداً يتعلق بالمسرحية الغنائية “ملوك الطوائف” التي ألفها ولحنها الفنان الكبير الراحل منصور الرحباني.

وستعرض المسرحية في الصيف المقبل ضمن مهرجان قرطاج الدولي في تونس وتحديداٌ بتاريخ ١٥ و١٦ تموز المقبل.

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مسرحيّة “ملوك الطوائف” تأليف وتلحين منصور الرحباني ،بطولة غسان صليبا وهبة طوجي وغيرهما، إخراج مروان الرحباني ومن إنتاج مروان، غدي وأسامة الرحباني.

وتتحدث المسرحية عن صراع ملوك الطوائف في الأندلس بين بعضهم البعض.

افتتحت المسرحية في كازينو لبنان في بيروت في فبراير 2003. وعُرضت فيه لثمانية أشهر متتالية. وعُرضت المسرحية أيضا في “مسرح قطر الوطني” في الدوحة بقطر في ديسمبر 2010 بمناسبة فعالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010. وعُرضت المسرحية ايضاً في مهرجان”ليالي ارز تنورين” عام 2016.