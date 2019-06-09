أحمد فهمي يسخرُ من "قصر قامة" محمد هنيدي.. وهكذا ردّ الأخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنّان المصريّ، محمد هنيدي، جمهوره بالتّحضير لفيلم سينمائيّ جديد، سيجسّد خلاله شخصيّة "عقلة الإصبع"، موضحًا، أنّه سيتمّ الاستعانة بأحدث تقنيّات الجرافيكس، وتحت إشراف شركات عالميّة، للخروج بأفضل شكل.

وأكّد الفنّان المصريّ، أنّ تجسيد هذه الشّخصيّة حلمُ له، لأنّه يريد نقل إحساس من يعانون من قصر القامة، مطمئنًا منتج الفيلم بأنّه لن يتكلّف كثيرًا في تقنيّات الجرافيك، كونه من الفنّانين قصار القامة.

وكتب محمد هنيدي، عبر "فيسبوك"، قائلًا: "طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان انقل إحساس الناس القصيرة ليكوا، واحب اطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك مش محتاج تنقص أكتر من 5 سم".

الطّريف، أنّ مواطنه الفنّان الكوميديّ، أحمد فهمي، سخر من قصر قامته، مهنئًا إيّاه بأنّه سيقدّم فيلم عن قصّة حياته، فأرفق تعليقًا قال فيه: "والله من زمان وأنا اقترح عليك تقديم عمل عن قصة حياتك، ألف مبروك يا نجم".

وهنا فاجئه "هنيدي"، بالرّدّ على تعليقه بنشر صورة من بوستر فيلم "كلب بلدي"، الذي قام أحمد فهمي، ببطولته، وكتب: "والله أنا مقتنعتش إلا ما بعد ما أنت عملت قصة حياتك يا فهمي، فلك الفضل.. شكرا يا حبيبي".

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وللمرّة الثّانية لم يستطعْ أحمد فهمي، الرّدّ على قصف الجبهات التي يقوم بها "هنيدي"، حيث سبق وحدث بينهما موقف مماثل في رمضان المنقضي، عندما شهدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "الواد سيد الشحات"، ظهور أحمد فهمي، بشخصيّة لاعبة كرة سلّة، واضطرّ أنْ يرتدي الحِجاب، وهو ما أثار الكثير من السّخرية على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وبدأ محمد هنيدي، وقتها، وصلة السّخرية من أحمد فهمي، بنشر صورته بالحِجاب، عبر "فيسبوك"، وكتب قائلًا: "مبروك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع".

وجاء ردّ أحمد فهمي، مليء بالكوميديّ أيضًا، حيث نشر صور لهنيدي، من أحد أعماله التي كان يرتدي فيها الحِجاب، وكتب: "أنا لما اتحجبت قررت التزم، مش مبين نص شعري".

وتبع أحمد فهمي هذا التّعليق، بالقول: "يعني ما باركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، وجاء ردْ هنيدي، بمثابة قصف الجبهة حسب ما وصف المتابعين، إذ كتب: "لا ثواني، هو أنت عامل مسلسل؟".

يُذكر، أنّ محمد هنيدي، يعرض مسرحية "3 أيام في الساحل"، خلال موسم عيد الفطر، وتستمرّ لمدة 15 يوم قادمين، ويشهد العرض الذي يقام على مسرح كايرو شو، إقبالًا جماهيريًا على أنْ يتم العرض في مدينة جدّة السّعوديّة في يوليو المقبل.