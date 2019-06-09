أمينة غولشي تتزوجُ مسعود أوزيل.. وترقصُ على أنغام "سيدي منصور" بحفل الحناء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلتْ ملكة جمال تركيا السّابقة، الفنّانة، أمينة غولشي، بزواجها من لاعب كرة القدم الدّوليّ، مسعود أوزيل، يوم أمس بعد قصّة حبٍ طويلة جمعتهُما لسنوات، في حفل زفافٍ فخم، حضره عددٌ من مشاهير، ونجوم تركيا بمدينة اسطنبول.

وانتشرتْ عبر العديد من مواقع التّواصل الاجتماعيّ، مجموعةٌ من الفيديوهات والصّور من حفل الزّفاف الضّخم والباذخ، ويظهر العروسان في عدد من الفيديوهات، وهما في قمّة الإنسجام والرّومانسيّة.

واختارتْ غولشي، فستان زفاف ناعم، مع تسريحة بسيطة، حيثُ تركتْ شعرها مُنسدلًا، واضعةً تاجًا وطرحة متوسّطة الطّول، فيما تألّق أوزيل ببدلةٍ كلاسيكية باللّون الأسود، مع بيبيونٍ بنفس لون البدلة، وقميصٍ أبيض.

ومن ضمن الحضور، الذين حرصوا على التّواجد في حفل الزّفاف، نجم مسلسل "قيامة ارطغرل"، الفنّان انجين التان، والذي تربطه علاقة صداقة قويّة بمسعود أوزيل.

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وكانت أمينة غولشي، قد احتفلتْ قبل زفافها بيوم بإقامة حفل حناءٍ، ارتدتْ فيه الزّيّ التّقليديّ، ورقصتْ خلاله على أنغام أغنية الفنّان التّونسيّ، صابر الرباعي "سيدي منصور".

وعلى صعيدٍ آخر، حرص الثّنائيّ، أوزيل وغولشي، على القيام بعملٍ إنسانيٍ قبل زفافهما، إذْ أعلنا قبل حفل الزّفاف عن تبرّعهما بتكاليف 1000 عمليّة جراحيّة، من أجل الأطفال الفقراء.