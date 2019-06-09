نتفليكس تعلن عن إطلاق الجزء الثاني من مسلسل Dark

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد شركة نتفليكس لإطلاق الجزء الثاني من مسلسل "Dark" في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري، وهو أول مسلسل ألماني من إنتاج نتفليكس، عرض الجزء الأول منه في أواخر العام 2017 وحظي بأشادات نقدية عالية.

تبدأ أحداث العمل المشوق في قرية "ويندن" الألمانية الصغيرة والتي تحتضن مصنعاً للطاقة النووية، عندما يختفي منها طفلين في ظروف غامضة يبدأ ماضيها الآثم والمليء بالأسرار بالتكشف، حيث تتشابك العلاقات بين أربعة عوائل في القرية، يعيش بعضهم حياة مزدوجة ويخفي البعض الأخر أسراراً لا يجروء على البوح بها، وذلك خلال رحلة بحثهم عن الأطفال المفقودين.

تقدم الدراما الغامضة والمشوقة الغازاً متداخلة مليئة بالتحولات الدرامية، يدور في فلكها عدة شخصيات مدفوعة بالفضول والحاجة لفهم ما حدث ويحدث وسيحدث، كلهم تربطهم علاقة بماضي القرية المضطرب.

تدور الأحداث عبر ثلاثة خطوط زمنية 2019، 1986، و 1953 في نفس القرية التي تحتوي كهوفها على لغز يربط الماضي بالحاضر والمستقبل عبر ظاهرة ما ورائية تتكرر كل 33 عاماً، تتيح للبعض السفر عبر الزمن 33 عاماً الى الماضي أو إلى المستقبل.

وبحسب الفيديو التشويقي الذي أطلقته نتفليكس للجزء الثاني فأن خطاً زمنياً رايعاً للعام 2052 سيضاف الى السلسلة الزمنية التي بني عليها العمل المنتظر.

ويظهر الفيديو التشويقي جوناس (لويس هوفمان) أحد شخصيات العمل الرئيسية وهو يحاول إصلاح أخطاء بلدته الصغيرة، كما يظهر القس نوح (مارك واشكيه) الذي يستمر في مهمته بالتلاعب بالزمن ليصل الى نهاية العالم.

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كما صرحت نتفليكس ان الجزء الثاني سيركز على الدورة الزمنية الثانية لرحلة جوناس، وأن المسلسل سيكون من ثلاثة أجزاء، حيث من المقرر أن يعرض الجزء الثالث في العام 2020.

شاهد الإعلان التشويقي للجزء الثاني

شاهد الإعلان التشويقي للثلاثية

