شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان ابنة رشدى أباظة إلى مسجد نصر الدين تمهيدا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان "قسمت"، ابنة الفنان الكبير رشدى أباظة، إلى مسجد نصر الدين بالهرم قبل أذان الظهر بساعة كاملة تمهيدا لصلاة الجنازة عليها قبل دفنها فى مقابر الأسرة بمنطقة نزلة السمان. ولم يتواجد أى فنان حتى الآن فى انتظار توافد البعض عقب أذان الظهر.

وتوفيت قسمت أمس، وهى الابنة الوحيدة للفنان رشدى أباظة، أنجبها من زوجة أمريكية ضمن إحدى زيجاته الخمسة، نظراً لأنه تزوج من الراقصة سامية جمال والفنانة صباح، والفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، كما تزوج قبل وفاته من ابنة عمه.