شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جونى ديب..شاهد صور نادرة له قبل الشهرة إحدها فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم الكبير جونى ديب بعيد ميلاده الخامس والخمسين بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب كأحد أهم نجوم هوليود الذى أصبح مدرسة خاصة فى التمثيل عبر الأدوار الذى قام بلعبها فى مشواره ولعل أبرزها الذى حقق له جماهيرية عريضة دوره فى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي فى دور جاك سبارو الشهيرة الذى قدمها بإقتدار.



جونى ديب جونى ديب

جونى ديب الذى رشح للأوسكار فى ثلاث مناسبات لم ينل فيها أى مرة اللقب الذى لم يتوج به إطلاقاً نتعرض فى عيد ميلاده إلى صورنادرة له قبل شهرته ودخوله عالم التمثيل من الأساس والتى يظهر فيها مدي الفارق عما وصل إليه النجم الكبير من تغيير فى الملامح مثلما يظهر في تلك الصور.

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