فن ومشاهير

فى عيد ميلاد جونى ديب..شاهد صور نادرة له قبل الشهرة إحدها فى المدرسة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جونى ديب..شاهد صور نادرة له قبل الشهرة إحدها فى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم الكبير جونى ديب بعيد ميلاده الخامس والخمسين بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب كأحد أهم نجوم هوليود الذى أصبح مدرسة خاصة فى التمثيل عبر الأدوار الذى قام بلعبها فى مشواره ولعل أبرزها الذى حقق له جماهيرية عريضة دوره فى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي فى دور جاك سبارو الشهيرة الذى قدمها بإقتدار.

 

111
                    جونى ديب

 

جونى ديب الذى رشح للأوسكار فى ثلاث مناسبات لم ينل فيها أى مرة اللقب الذى لم يتوج به إطلاقاً نتعرض فى عيد ميلاده إلى صورنادرة له قبل شهرته ودخوله عالم التمثيل من الأساس والتى يظهر فيها مدي الفارق عما وصل إليه النجم الكبير من تغيير فى الملامح مثلما يظهر في تلك الصور.

Advertisements

 

جونى ديب
جونى ديب

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فى عيد ميلاد جونى ديب..شاهد صور نادرة له قبل الشهرة إحدها فى المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا