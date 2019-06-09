شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقرار على تصوير المشاهد الخارجية لـ"العارف" فى بلغاريا والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة سينرجى على تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى أحداث فيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، فى بلغاريا والسعودية، حيث تم تحديد الشهر المقبل موعد سفر عز وفهمى إلى هناك على أن تكون السعودية المحطة الثانية لاستكمال باقى المشاهد الخارجية.

Advertisements

وتستأنف أسرة الفيلم التصوير هذا الأسبوع بعد فترة توقف طوال الفترة الماضية بسبب الانشغال بدراما رمضان، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصوير جزء فى أحداثه قبل فترة التوقف، حيث انتهى من مخرج العمل أحمد علاء الديب من التجهيزات الأخيرة قبل العودة الى التصوير مرة أخرى.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.