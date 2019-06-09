شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل: أشكر الله على الإيرادت التى يحققها فيلم "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة غادة عادل عن سعادتها البالغة بردود الأفعال الإيجابية التى تلقتها حول دورها فى فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، مشيرة إلى أنها تتابع الأصداء من خارج مصر، حيث تقضى إجازة عيد الفطر بأوروبا.

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وأكدت غادة، لـ ”الخليج 365” على أنها تشكر الله على الإيرادات الضخمة التى يحققها الفيلم منذ اليوم الأول لطرحه فى دور العرض وتمكنه كذلك من كسر الرقم القياسى لأعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية، لافتة إلى أنها تتوقع المزيد خلال الأيام المقبلة.

فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.