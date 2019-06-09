لماذا حققت أفلام عيد الفطر أعلى إيرادات يومية في تاريخ السينما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

في سابقة هي الأولى من نوعها، حققت أفلام عيد الفطر هذا العام، أعلى إيرادات يومية في تاريخ السينما المصرية وصلت إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه في اليوم الواحد.

وحول هذه الظاهرة، تحدث الناقد نادر عدلي والمنتج محسن علم الدين وحول الأسباب وراء ارتفاع إيرادات السينما المصرية لأول مرة في تاريخها.

قال المنتج محسن علم الدين، أن تحقيق السينما لأعلي ايرادات يومية عبر التاريخ يعود إلي زيادة الحفلات في دور العرض إلى 6 حفلات ومضاعفة العروض خلال أيام العيد، وارتفاع سعر تذكرة السينما سبب من أسباب زيادة الإيرادات هذا الموسم السينمائي.

وتابع علم الدين في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع الايرادات يعود لوجود أفلام متنوعة ومختلفة في دور السينما وهو ما يزيد من عملية إقبال الجمهور علي دور العرض.

وأضاف أن الإيرادات ستقل ولن تصل لما وصلت إليه في أيام العيد بسبب امتحانات الثانوية العامة الذي سيكون عامل من عوامل ضعف إيرادات هذه الأفلام خلال الأيام المقبلة.

فيما أكد الناقد الفني نادر عدلي، أن الإيرادات اليومية التي حققها دور العرض لم تحقق من قبل في السينما، مؤكدًا أن السبب في هذا الارتفاع يعود إلى زيادة عدد الصالات في المولات الجديدة، والتفاوت في زيادة سعر تذكرة السينما، حيث أنها وصلت في المولات الكبيرة إلى 50 %، بينما في السينمات الموجودة بالأحياء زادت بنسبة 25 %.

وأضاف "عدلي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن بعض الصالات تقوم بزيادة أسعار التذاكر مثل سينمات "فاميلي المعادي" بعد حصولها على موافقات بالزيادة بخلاف باقي السينمات الأخرى، لافتًا إلى أن سينما فوكس بمول مصر زودت شاشات عرض وصلت إلى 16 شاشة.

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وأضاف أن إيرادات السينما ستبدأ في الانخفاض الأيام المقبلة بسبب طرح الأفلام الأجنبية بالسينمات عقب انتهاء أيام العيد، مشيرًا إلى أن جمهور العيد يعادل 4 أضعاف الجمهور في الأيام العادية.

وقال عبدالجليل حسن المستشار الإعلامي للشركة العربية للتوزيع، إن "تحقيق السينما لإيرادات عالية يعود لزيادة عدد شاشات العرض في عدد من السينمات، وفتح عروض إكسترا سوبر نايت حتى الصباح للأفلام".

وتابع أن الشركة العربية للتوزيع فتحت شاشتين عرض إضافيتين في الرحاب، موضحًا أن أسعار التذاكر كانت عادية.

وأضاف أن زيادة الشاشات في دور العرض والمولات كان له دور في ارتفاع الإيرادات في العيد، نافيًا زيادة أي شاشات عرض لأفلام على حساب أفلام أخرى في السينمات التابعة للشركة العربية، مؤكدًا أن كل سينما مطروح بها الأفلام الموجودة بالموسم ووضع لكل فيلم شاشة عرض.

وشهدت دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المبارك، منافسة بين خمسة أفلام تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن، ونجحت الأفلام الخمسة في جذب الجمهور، محققة إيرادات مرتفعة وصلت في خمسة أيام منذ طرحها وحتى أمس ثالث أيام العيد 7 يونيو (55 مليونًا و557 ألفًا و536 جنيهًا).

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