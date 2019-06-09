انتصرت على شلل الأطفال وشاركت في "ابن حميدو".. معلومات عن نيللي مظلوم في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم 9 يونيو، ذكرى ميلاد الراقصة المصرية من أصل يوناني نيللي مظلوم، واحدة من أشهر الراقصات ولاعبات البالية في تاريخ مصر وتاريخ السينما المصرية.

وفي ذكرى ميلادها نعرض لكم معلومات عن نيللي مظلوم..

- اسمها الحقيقي نيللي جورج مدلوميديس، ولدت في 9 يونيو 1925.

- ولدت نيللي مصابة بشلل الأطفال، فعرضها والدها على طبيب يوناني شهير، فتمكن الطبيب من علاجها في سن الخامسة، وتولت زوجة الطيب، بعد شفائها رعايتها وتبنيها وتعليمها الرقص في مدرسة للرقص كانت تملكها.

- اكتشفها المخرج عباس كامل، وقدمت موسما ناجحا فى الرقص، وأسست معهدا للرقص الإيقاعي.

- لقبت نيللي مظلوم بأشهر راقصة باليه مصرية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي أحدثته بفرقتها واستعراضاتها في الأفلام التي شاركت بها، مثل فيلم "ابن حميدو" مع إسماعيل ياسين وفيلم "علمونى الحب" مع سعد عبدالوهاب.

- وفقا للمؤرخ المسرحى الدكتور عمرو دوارة، فإن نيللى مظلوم أسست فرقة للرقص الحديث فى بداية الستينيات.

- من أهمها العروض التي قدمتها فرقة نيللي مظلوم، عرض "أيوب المصري" من تأليف الشاعر الغنائى الكبير حسيب غباشى عام ١٩٦٢.

رقصة فرعونية لنيللي مظلوم وفرقتها

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- استقرت في اليونان في منتصف الستينات بعد إعتزالها، حتى توفت بها.

- من أشهر أفلام نيللي مظلوم "التلميذة، وإسماعيل يس في جنينة الحيوانات، وابن حميدو، وصوت من الماضي، وفاطمة وماريكا وراشيل، وصاحب بالين، وبين نارين".

- آخر ظهور لنيللي مظلوم كانت في أكاديمتها لتعليم الرقص في اليونان، وظهرت ملامح الزمن عليها، كما نشر موقع نيللي مظلوم لتعليم الرقص صور نادرة لها وهي في سن كبيرة.

- توفيت نيللي مظلوم في اليونان، في 21 فبراير 2003 عن 77 سنة.

استعراض نيللي مظلوم

فيديو نادر لنيللي مظلوم.

رقصة فرعونية لنيللي مظلوم