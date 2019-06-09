إبراهيم فايق يشيد بأداء أحمد صلاح حسني في الممر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يرد بها على تعليق الإعلامي إبراهيم فايق في دوره في فيلم الممر. وكتب فايق:"أحمد صلاح عامل دور عمره للأمانة.. راكب الشخصية وحابك تفاصيلها.. من لعيبة الكرة القليلين اللي احترفوا التمثيل بجد.. ما شاء الله عليه". Advertisements ورد أحمد صلاح حسني:" يا هيما ربنا يخليك يا حبيبي كلامك علي راسي ويارب دائما اكون عند حسن ظنك و ظن الناس، الف شكر". فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.

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