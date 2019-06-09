لهذا السبب تموت مي عمر في مسلسلات زوجها محمد سامي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة مي عمر، إن زوجها المخرج محمد سامي دائما ما يقوم بقتل شخصياتها في مسلسلاته التي يخرجها وتشارك بها.

وأضافت عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنها سألت زوجها محمد سامي عن مدى طيبة شخصية "فرح" التي قدمتها في مسلسل "ولد الغلابة"، فقال لها إن شخصية فرح شخصية شريرة، متابعة: "لذا لعبت الدور من هذا المنطلق".

وقال المخرج محمد سامي إن السبب في وفاتها في كل مسلسل هو الضرورة الدرامية، مشيرة أنها ماتت في مسلسلات "الأسطورة" و"ولد الغلابة" ومسلسل آخر لم ينال نفس القدر من الشهرة.