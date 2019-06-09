محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قالت الفنانة مي عمر، إن زوجها المخرج محمد سامي دائما ما يقوم بقتل شخصياتها في مسلسلاته التي يخرجها وتشارك بها.
وأضافت عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أنها سألت زوجها محمد سامي عن مدى طيبة شخصية "فرح" التي قدمتها في مسلسل "ولد الغلابة"، فقال لها إن شخصية فرح شخصية شريرة، متابعة: "لذا لعبت الدور من هذا المنطلق".
وقال المخرج محمد سامي إن السبب في وفاتها في كل مسلسل هو الضرورة الدرامية، مشيرة أنها ماتت في مسلسلات "الأسطورة" و"ولد الغلابة" ومسلسل آخر لم ينال نفس القدر من الشهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب تموت مي عمر في مسلسلات زوجها محمد سامي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.