أرملة الفنان الراحل محمد نجم تفجر مفاجأة وتهدد المسؤول عن وفاة زوجها: مش حسيب حقه– فيديو

دار حديث بين ”حبيبة“، أرملة الفنان المصري الراحل محمد نجم، والإعلامي المصري وائل الإبراشي، خلال مراسم عزاء الفنان الراحل بمسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة، يوم الجمعة، أكدت فيه، أنها لن تترك حق زوجها.

وبحسب مواقع محلية، فإن أرملة الراحل، قالت لوائل الإبراشي: ”أنا لن أترك حقه، والله العظيم لن أترك حقه، أنت قلت لنجلي شريف عندما يتحسن والدك سيرد، ولكنه لم يقم، ومات، وبسبب ذلك لن أترك حق محمد نجم“.

وكشفت مصادر، أن أرملة نجم ، قصدت حلقة الفنان المصري أحمد آدم، في برنامج ”شيخ الحارة“، الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة ”القاهرة والناس“، في شهر رمضان المنصرم، والذي قال فيها أحمد أدم : ” الفنان محمد نجم، دخل في مرحلة الشيخوخة ولا يستطيع التمييز بسبب كبر سنه وإنه بدأ ”يخرف“، موضحًا أنه يمتلك بعض الأسرار التي من الممكن أن تنهي حياة محمد نجم، الفنية.”

ووفقاً للمصادر بحسب إرم نيوز ، فإن محمد نجم، أُصيب بحالة نفسية سيئة، ولذلك فإن أرملة الراحل، أكدت أن تلك التصريحات هي السبب وراء حدوث جلطة لمحمد نجم، لذلك قالت ”لن أترك حقه“.