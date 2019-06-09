الإعلامية السعودية “روزانا اليامي” تتعرض لحادث وتنشر صور تكشف مدى إصابتها

تعرضت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، لحادث نتجت عنه إصابات في الوجه، رغم أنها لم تكشف الكثير من تفاصيل بشأنه.

واكتفت اليامي بنشر صور عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“ لإصاباتها أثناء تلقيها العلاج داخل المستشفى، وعلّقت قائلة: ”تعرضت لحادث والحمدلله الذي نعطيه فيجزينا بحفظه وبعينه التي لا تنام، اللهم لا اعتراض“.

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