كارمن بصيبص تعود إلى “العازف”

متابعة بتجـــــــــرد: تستأنف الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص خلال الأيام القادمة تصوير مشاهدها في فيلم “العازف” للمخرج أحمد علاء الديب.

ويلعب بطولة العمل الثنائي أحمد عز وأحمد فهمي، وكان أبطال الفيلم قد صوروا جزءا منه، ومن المقرر تصوير بعض مشاهده في أوروبا.

الفيلم تأليف محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة أيضا ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه في السينمات خلال عام 2019.