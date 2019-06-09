برايان ويلسون يؤجّل جولته والسبب صادم

متابعة بتجـــــــرد: أجل برايان ويلسون، الذي شارك في تأسيس فرقة بيتش بويز، لأجل غير مسمى، جولة صيفية بالولايات المتحدة كان من المقرر أن تبدأ الجمعة، قائلا إنه يشعر بـ”عدم الأمان العقلي” عقب خضوعه لجراحة في الظهر أخيرا، لكنه عبر عن أمله في العودة إلى العمل في وقت لاحق من هذا العام.

وفي رسالة نشرها عبر صفحته على موقع “فيسبوك” وموقعه الرسمي، اعترف ويلسون (76 عاما) بأنه يعاني مرضا عقليا “منذ عدة عقود”، وأنه كان “متحمسا للعودة إلى تقديم عروضه” قبل أن “يبدأ في الشعور بالاغتراب” مرة أخرى.

وكتب: “لسنا متأكدين من سبب ذلك ولكني أعلم أنه ليس من الجيد بالنسبة لي أن أكون على الطريق الآن، لذلك سأعود إلى لوس انجلوس”.

ووفقا لموقع ويلسون على الانترنت، تم تأجيل عرض ماساتشوستس و11 موعدا آخر للحفلات الموسيقية، كانت ستجري حتى 23 يونيو. وقال المغني وكاتب الأغاني الذي أصدر البومات من موسيقى الروك مثل “غود فايبريشنز” و”سيرفين يو إس إيه” إنه خضع لثلاث عمليات جراحية في ظهره العام الماضي جعلته “أقوى بدنيا مما كنت عليه منذ فترة طويلة”.