نيللي كريم و”لمسة حمراء” على إنستجرام – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت النجمة المصرية نيللي كريم على الجمهور بجلسة تصوير جديدة، شاركتهم بعضًا من صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وبتعليقها على الصور التي حصدت آلاف الإعجابات (Likes)، كتبت نيللي كريم: “لمسة حمراء”. يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم الفنية، كان مسلسل “اختفاء” الذي شاركت به ضمن الماراثون الرمضاني العام الماضي وتقوم حاليًا بتصوير مشاهدها فى الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”.

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