فن ومشاهير

رسالة خاصة من كارول سماحة إلى جمهورها في المغرب

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

Advertisements

متابعة بتجــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي كبير وذلك ليلة افتتاح فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” في المغرب.

ووجهت كارول رسالة خاصة إلى جمهورها المغربي، حيث أطلّت بفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أعربت من خلاله عن حماسها للقائهم، كما وأشارت إلى مدى اشتياقها للغناء بينهم.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء يوم الجمعة ٢١ حزيران/يونيو حيث ستقدّم كارول سماحة خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من كارول سماحة إلى جمهورها في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا