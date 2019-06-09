رسالة خاصة من كارول سماحة إلى جمهورها في المغرب

متابعة بتجــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي كبير وذلك ليلة افتتاح فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” في المغرب.

ووجهت كارول رسالة خاصة إلى جمهورها المغربي، حيث أطلّت بفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أعربت من خلاله عن حماسها للقائهم، كما وأشارت إلى مدى اشتياقها للغناء بينهم.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء يوم الجمعة ٢١ حزيران/يونيو حيث ستقدّم كارول سماحة خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.