ماذا قالت منى واصف عن نادين نسيب نجيم وكيف وصفت أداءها التمثيلي؟

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّثت الفنانة السورية القديرة منى واصف في مقابلة مع مجلة “لها”، عن العديد من المواضيع الفنية، وعلاقتها بالنجوم الذين تعاونت معهم في المسلسلات التي قدّمتها خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت منى واضف أن علاقة وطيدة جدًا تجمعها مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خاصةً أنهما عملتا معًا في مسلسل “سمرا” على مدار 77 حلقة وبعدها في الجزء الأوّل من مسلسل “الهيبة”.

وعن أداء نجيم التمثيلي قالت واصف: “نادين ممثلة ممتازة وتحمل دفئًا في شكلها ولهجتها، وخلال تعاوني معها كنت أقدّم لها النّصح والإرشاد لأنني أحبها، وهي ملتزمة جدًا في عملها”.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم كانت قد أعربت بدورها وفي أكثر من لقاء صحفي لها عن مدى احترامها ومحبّتها للفنانة منى واصف.