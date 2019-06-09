أول غلاف لمغامرات "تان تان" بـ1.1 مليون دولار

بيع الرسم الأصلي لأول غلاف لمغامرات "تان تان" بمزاد علني في دالاس، السبت، بسعر مليون و125 ألف دولار.

وذكرت دار "هريتدج أوكشنز" أن أول غلاف لمغامرات "تان تان" نشر في فبراير/شباط 1930، ويظهر شخصية "تان تان" التي ابتكرها إيرجيه خلال تحقيق صحفي في الاتحاد السوفياتي، وهو يحفر في جذع شجرة لتحويله إلى مروحية لطائرته فيما كلبه ميلو المضمد يراقب خطواته.







ونشر إيرجيه مغامرات "تان تان في بلاد السوفيات" منذ يناير/ كانون الثاني 1929 أسبوعيا في مجلة "لو بوتي فينتييم"، وهو ملحق للأطفال تنشره أيام الخميس صحيفة "لو فينتييم سييكل" البلجيكية.

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وأمام نجاح القصص المصورة هذه، انتقل "تان تان" من 8 صفحات إلى 16 صفحة، وتربع على غلاف الملحق في 13 فبراير/شباط 1930.

وصدر ألبوم "تان تان في بلاد السوفيات"، وهو الأول في تاريخ هذه الشخصية الشهيرة، بعد أشهر قليلة في سبتمبر/أيلول 1930.

وتعرض غالبية رسوم الغلافات الأصلية لـ"تان تان" في متحف إيرجيه في لوفان-لا-نوف في بلجيكا.

والرسم الذي بيع في دالاس منجز بحبر اللباد مع لمسات مضافة بألوان الغواش، وأعطاه إيرجيه إلى الصحيفة لوضعه على الغلاف.

وعثر على الرسم في بروكسل، ويحطم "تان تان" بانتظام الأسعار القياسية في المزادات.