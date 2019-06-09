الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت اليوم السبت، الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي أباظة، فهي الفتاة المدللة لدى النجم الكبير وتحمل الكثير من ملامحه.

وقالت شقيقة الفنان الراحل، منيرة أباظة، إن "قسمت" الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة رحلت عن عالمنا اليوم السبت، مؤكدةً أن الأسرة لم تُحدد بعد آلية إقامة العزاء.

وأوضحت شقيقة أباظة في تصريحات صحفية اليوم، أن جنازة ابنة شقيقها ستُقام غدًا الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بمنطقة الهرم غرب العاصمة المصرية القاهرة.

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ويُذكر أن قسمت أباظة متزوجة من الفنان أحمد دياب، والذي شارك في السباق الرمضاني أمام النجم عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وقدّم دور وزير الثقافة.

"قسمت" هي الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي أباظة أنجبها من زوجته الأمريكية إحدى زيجاته الخمس، وقامت بتربيتها الفنانة الراحلة سامية جمال وعاشت معهما أثناء فترة زواجهما.

وتزوج الفنان الراحل رشدي أباظة من الراقصة سامية جمال والفنانة صباح، وتحية كاريوكا، كما تزوج قبل وفاته من ابنة عمه.