شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وياسمين على يتقاسمان غناء 30 أغنية فى مسلسل "بت القبايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم مدحت صالح المطربة الشابة ياسمين على غناء أغانى مسلسل "بت القبايل" بطولة النجم عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة.

أحداث المسلسل تضم 30 أغنية يقوم بغناءها مدحت صالح والبعض الآخر بصوت ياسمين على، من تأليف الشاعر الراحل الخال عبد الرحمن الأبنودى .

ولفت مخرج المسلسل حسنى صالح إلى أن المسلسل حدوتة اجتماعية رومانسية بين طبقات مختلفة فى الأعراف والعادات من الصعب تلتقى فى مكان واحد إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، ويلقى الضوء على مناطق لا يعرف أحد عنها شيئًا سوى أهلها.

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وعن موعد عرض المسلسل، أكد صالح أنه لا يسعى للعرض فى توقيت معين ولكن ما يشغله هو التحضير لعمل جيد يظل فى ذاكرة التاريخ .

"بت القبايل" بطولة سمية الخشاب وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعى ومحمود عبد المغنى وأنوشكا وسهر الصايغ وباسم سمرة وراندا البحيرى ومدحت تيخا وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور ومفيد عاشور ومحمود البزاوى، بهاء ثروت، عمرو درويش، عمر زهران.