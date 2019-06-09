شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تحتفل اليوم بتوقيع ألبومها "أنا لسه هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المطربة مى كساب اليوم الأحد، بتوقيع ألبومها الأخير "أنا لسه هنا" وذلك فى أحد الفنادق المطلة على النيل، بعدما تعاونت من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، أورتيجا وتقدم الحفل المذيعة دنيا صلاح عبدالله.



وقد طرحت مى كساب مؤخرًا أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا.