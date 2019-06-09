شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: فيلم "الممر" من أهم الأعمال التى تناولت الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد فلوكس عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على فيلم "الممر" الذى يعرض حاليا فى السينمات ويشارك فى بطولته الفنان أحمد عز وعدد آخر من النجوم.

وقال فلوكس، لـ"الخليج 365": "ساعدنى على اتقان شخصية الظابط الذى أقدمها من خلال العمل المخرج شريف عرفة الذى لم يبخل بأى شيء على الفيلم الذى اعتبره من أهم الأعمال التى تتناول الحرب وتفتخر به أبنائى وأحفادى فى المستقبل".

وأضاف فلوكس، أن غيابه عن موسم رمضان الماضى جاء بسبب انشغاله بتصوير الفيلم الذى استغرق حوالى ما يقرب من 5 أشهر، حيث استمتع بأجواء التصوير مع جميع فريق العمل الذين أدوا أدوارهم على أعلى مستوى .

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وأشار فلوكس، إلى أنه يشكر المطرب حميد الشاعرى على حديثه فى إحدى البرامج الفنية على الدور الذى يقدمه من خلال الفيلم حيث أشاد به الشاعرى، مضيفًا: "عامل دور جامد جدا عجبنى أدائه".





فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.