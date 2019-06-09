شاهد.. احلام ترفع العلم السعودي وتغني للملك سلمان والامير محمد

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 06:57 صباحاً - أحيت النجمة الإماراتية، أحلام الشامسي، مساء امس السبت، حفلا ضخما أُقيم في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وأطربت الفنانة “أحلام” الجمهور الذي حضر الحفل بشكل كبير، بأغنية وطنية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورفعت الفنانة “أحلام” علم السعودية خلال غنائها، فيما تفاعل الجمهور معها بشكل لافت عن طريق إطلاق الصيحات والتصفيق.
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