فن ومشاهير

شاهد.. احلام ترفع العلم السعودي وتغني للملك سلمان والامير محمد

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 06:57 صباحاً - أحيت النجمة الإماراتية، أحلام الشامسي، مساء امس السبت، حفلا ضخما أُقيم في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله بجدة.

وأطربت الفنانة “أحلام” الجمهور الذي حضر الحفل بشكل كبير، بأغنية وطنية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير .

ورفعت الفنانة “أحلام” علم خلال غنائها، فيما تفاعل الجمهور معها بشكل لافت عن طريق إطلاق الصيحات والتصفيق.

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