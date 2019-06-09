كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 06:57 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك عن خضوعها لعملية تجميلية في مستشفى نادر صعب. ونشرت ميريام كلينك صورة مع الدكتور نادر صعب وعلقت عليها كاشفة انها خضعت لعملية ازالة حشوات السليكون من صدرها. وقالت انها خصعت لعملية تكبير الصدر منذ 13 سنة وانها لم تكن ناجحة ولكنها كانت تخاف ان تخضع لعملية مرة اخرى الى ان اتخذت القرار منذ ثلاثة اسابيع وازالت الحشوات ووضعت اخرى جديدة في مستشفى نادر صعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك تخضع لعملية تكبير صدر جديدة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.