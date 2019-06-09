كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 06:57 صباحاً - وثّق مقطع فيديو لحظة قيام طفل بحبس نفسه دون قصد في صندوق مركبة بإحدى المقاطعات الصينية، ما تسبب في وفاته بعدها بساعات قليلة.
وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، الطفل وهو يلعب في موقف سيارات بمدينة هوايان في مقاطعة جيانغسو بالصين، قبل أن يتوجه إلى إحدى المركبات ويحبس نفسه في صندوقها.
وبيّن الفيديو أيضاً لحظة العثور على الطفل متوفى داخل صندوق المركبة، ومن ثم تسليمه لوالديه في مشهد مؤلم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل صيني بعد ان حبس نفسه بالخطأ داخل صندوق سيارة!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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