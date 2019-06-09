تعرف على حقيقة وفاة الفنان المصري جورج سيدهم

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، أنباء حول وفاة الفنان المصري الكوميدي، جورج سيدهم.

ولكن نفى نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، هذه الشائعة، مؤكدا أنه تواصل مع زوجة جورج سيدهم، والتي شددت بدورها على أن "شائعة الوفاة أطلقها بعض ضعاف النفوس للمتاجرة باسم جورج سيدهم"، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

وكان أحد الحسابات المزورة المنسوبة لعائلة سيدهم زعم وفاته خلال الساعات الماضية، الأمر الذي أحدث ارتباكا بين أوساط محبي الفنان، الذي يعاني من جلطة أفقدته القدرة على النطق منذ سنوات طويلة.

وفي السياق ذاته، حرص أصدقاء جورج سيدهم على نفي شائعة وفاته، بمشاركتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لصور من احتفالهم معه، الجمعة، بعيد ميلاده الـ 81، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

وكان ضمن الحاضرين الإعلامي مفيد فوزي، والمستشار أمير رمزي، وشقيقه المحامي إيهاب رمزي، والدكتورة ليندا سيدهم زوجة جورج سيدهم، والإذاعي المصري أسامة منير، والفنان المصري لطفي لبيب، والكاتبة فاطمة ناعوت، وهاني قسيس، وبعض أفراد العائلة.

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وجورج سيدهم من مواليد جرجا بمحافظة سوهاج عام 1938، والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، وهو أحد مؤسسي فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي، بمشاركة الفنان الكوميدي، سمير غانم، والراحل الضيف أحمد، كما أن له العديد من المسرحيات الكوميدية، منها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور" و"حب في التخشيبة".

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