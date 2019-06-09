سعد لمجرد يعلن تأجيل الدويتو مع محمد رمضان ويكشف موعد طرح أغنيته الجديدة

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عن تأجيله طرح الدويتو التي سيجمعه بالممثل المصري محمد رمضان.

وقال لمجرد "إنه سيعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره"، من دون الإعلان عن أية تفاصيل متعلقة بالأغنية أو الموعد الجديد الذي ستطرح فيه.

وقال لمجرد، "سيتم تأجيل طرح الدويتو بيني وبين أخي الفنان الممثل العربي المحبوب محمد رمضان، وسنعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره ، واغتنم هذه الفرصة كي أعلن عن طرح أغنيتي الجديدة "نجيبك" يوم 16 في هذا الشهر، أتمنى من كل قلبي أن تنال إعجابكم".

ويُذكر أن الممثل محمد رمضان زار مدينة باريس عاصمة فرنسا، خمَّن فيها وقتها جمهوره أنه لقاء سري مع سعد المجرد من أجل تصوير الدويتو المفترض، غير أنهما لم يعلقا على الموضوع واكتفيا بنشر صور كل واحد منهما على حدة.

سراح مشروط

ويعيش سعد المجرد البالغ من العمر 34 عامًا، في حالة سراح مشروط داخل التراب الفرنسي حيث يمنع من المغادرة حتى انتهاء محاكمته بتهمة "الاعتداء الجنسي" في فرنسا وليس "الاغتصاب"، بحلول عام 2020.

وأصدر القاضي المكلف بقضية المجرد في منتصف نيسان /أبريل، تقريره النهائي بنتيجة التحقيقات في هذه القضية والذي خلص إلى توجيه تهمة "الاعتداء الجنسي" إلى لمجرد وليس "الاغتصاب".

Advertisements

واستأنفت الشابة مقدمة الشكوى "لورا بريول"، التي تتهمه باغتصابها في فندق نهاية العام 2016، قرار القاضي وجددت إصرارها على محاكمة لمجرد بتهمة "الاغتصاب".

ولن تبدأ محاكمة سعد قبل العام 2020 على أقرب تقدير بغية درس طلب مقدمة الشكوى التي لا تزال تصر على محاكمة لمجرد بالتهمة التي وجهت إليه في البداية.

ويُشار إلى أن المجرد أطلق أغنية قبل خمسة أشهر بعنوان "بدك ايه" والتي استطاعت تحقيق أكثر من 50 مليون مشاهدة.

قد يهمك ايضاً:

سعد لمجرد يحقّق 10 ملايين مشاهدة بأغنية "بدك إيه"

السلطات الفرنسية تُطلق سراح المغربي سعد لمجرد بشكل مُؤقّت