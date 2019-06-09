وعكة صحية تُدخل الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي مستشفى سعودي

تعرّضت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي لوعكة صحية حادة، أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، حيث نشرت ميار عبر "فيسبوك" صورًا لها أثناء تواجدها في فراش المرض داخل المستشفى، وذلك بعد ساعات من نشرها تعليقًا يُعبّر عن تعرُّضها للحسد من قبل بعض المتابعين بسبب كثرة المصوغات التي ترتديها، وأظهرتها أثناء وقوفها أمام الكعبة.

وكتبت ميار نصًّا برفقة صور مرضها: "وده لما كنت في العناية المركزة بنزلة معوية حادة نتيجة إن الخراج بتاع ضرسي نزل صديد في المعدة، ودرجة حرارتي كانت 40، والله احتسبت ولم أشتكي لأن اللى بيقولولي بتصورى نفسك وأنتي بتصلى راعوا إن عندى أم وابن هيتجننوا عليا وأنا تعبانة وفي الغربة عاوزة أخليهم يصدقوا إني كويسة، واحتسب إنكم تأمنوا على الدعاء والله دى نيتي، اللهم لا رياء ولا سمعة خالص لوجهك الكريم".

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يُذكر أن ميار كتبت قبل نقلها للمستشفى تعليقًا جاء فيه: "أمس عملت فيديو من أمام الكعبة وكانت تظهر به غوايشي، وجدت من أرسلت لي على الماسنغ تقول: كل دي غوايش إنتي رايحة تعتمري ولا رايحه تتسيغي، والله الغوايش دي معايا بقالها 10 سنين، ودايما بتفائل ألبسها وأنا هنا ومحدش عارف الظروف أحتاج فلوس، أتسرق يبقى معايا حاجه أقدر أتصرف فيها النهاردة".

وأضافت: "واحدة مصرية قالت لي الغوايش دى هتاكل من إيدك البيضا حتة، أقسم بالله ده كان قبل صلاة العشا بـ5 دقائق وأنا بصلي العشا لقيت الغويشة كده وقبل مسافر واحدة قالتلى نفسي أعمل سناني زيك بس ممعيش فلوس أنا والله مببص للي عند حد وربنا عالم بظروف سناني، شفت بيهم الويل واتشال ضرس بالعدسة اللي عليه والنهاردة الغويشة سامحوني طولت عليكم بس من شر حاسد إذا حسد وهوريكم إيدى كمان بالكنيولات والحقن".

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