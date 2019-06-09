شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جديد لفريق Coldplay بكليبA Sky Full of Stars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرف فريق الروك الانجليزي " Coldplay " بأنه واحد من أكثر الفرق الغنائية تحقيقا للنجاحات، حيث يثير الفريق ضجة عادة بالأعمال التي يطلقها .

استطاع الفريق الشهير أن يحقق نجاح جديد بكليب " A Sky Full of Stars " الذي أطلق في 2014، حيث تخطت نسبة مشاهدة الكليب علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" لأكثر من 500 مليون مشاهدة وهي نسبة مشاهدة هائلة و انجاز جديد يحسب للفريق .

يذكر أن فريق " Coldplay " قدم عدد من أجمل الاغنيات، و من ابرزها : " Everglow " و " Hypnotised " و " Up&Up " ، و غيرهم .

Advertisements











