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شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جديد لفريق Coldplay بكليبA Sky Full of Stars والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرف فريق الروك الانجليزي " Coldplay " بأنه واحد من أكثر الفرق الغنائية تحقيقا للنجاحات، حيث يثير الفريق ضجة عادة بالأعمال التي يطلقها .
استطاع الفريق الشهير أن يحقق نجاح جديد بكليب " A Sky Full of Stars " الذي أطلق في 2014، حيث تخطت نسبة مشاهدة الكليب علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" لأكثر من 500 مليون مشاهدة وهي نسبة مشاهدة هائلة و انجاز جديد يحسب للفريق .
يذكر أن فريق " Coldplay " قدم عدد من أجمل الاغنيات، و من ابرزها : " Everglow " و " Hypnotised " و " Up&Up " ، و غيرهم .
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