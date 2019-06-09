شاهد.. مذيعة “بي بي سي” تغير إطار سيارة لإثبات انها مهمة صعبة!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 05:17 صباحاً - ظهرت مذيعة “بي بي سي” وهي تغير إطار عجلة سيارة ولذلك لاظهار مدى صعوبة الامر على النساء. جاء ذلك في تقرير عرضه “بي بي سي تريدنيغ” عن خبر قرب إطلاق إطار عجلة جديد بلا هواء ومضاد للثقب من شركتي ميشلان وجنرال موتورز. واستهلت المذيعة التقرير بالحديث عن صعوبة تغيير اطارات السيارة خاصة بالنسبة للنساء حيث قامت بتصوير مقطع ظهرت فيه وهي تحاول تغيير إطار السيارة حيث اكدت ان الامر صعب وانها لم تنجح فيه تماما.

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