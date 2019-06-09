كارينا كابور تتعرض للسخرية بعد إطلالة بدون ماكياج!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 05:17 صباحاً - تعرضت نجمة بوليوود كارينا كابور لعدد من التعليقات المسيئة والسلبية من قبل متابعيها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بدون ماكياج.
ووفقا لما نشره موقع “NDTV” الإخباري، فقد التقطت النجمة “كارينا” البالغة من العمر 38 عامًا الصورة أثناء أخذها حمام شمس ومن دون مكياج فبدت أكبر من سنها.
وعلق أحد متابعيها بأنها بدت كالعجوز، فيما سخر آخر قائلًا: “كارينا العجوز” وعلق آخر بأنها فقدت حيويتها ونضارتها، وآخر كتب: “ماذا حدث للإنترنت عمتي كارينا؟”.
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