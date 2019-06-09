بعد الفيديو الفاضح.. فيفي عبده: “اضحك كركر تعيش اكثر “

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 05:17 صباحاً - ردت فيفي عبده بطريقة غير مباشرة على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بعد الحركة الفاضحة التي قامت بها خلال بث مباشر مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت فيفي عبده صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تضحك وعلقت عليها: “اضحك كركر تعيش اكثر”.