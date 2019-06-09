علا الفارس تثير الجدل بصورة بجانب قبر والدها

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 05:17 صباحاً - أثارت الاعلامية الأردنية علا الفارس، جدلًا واسعًا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتمعاي وذلك بعد نشرها صورة ظهرت فيها وهي تجلس بجانب قبر والدها دون حجاب.
ونشرت علا الفارس صورة، عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها وهي تجلس جوار قبر والدها، مرتدية ملابس سوداء، وأرفقت الصورة بتعليق قائلة: “عاهدتك بعهد الله.. وعلى العهد باقون”.
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