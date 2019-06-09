شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ضيف الراديو بيضحك على 9090.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان أحمد العوضى ضيفا على برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر مساءً مع المذيعة فاطمة مصطفى، خلال حلقة يتحدث فيها عن مشاركته فى موسم دراما رمضان فى عملين هامين، سواء بمشاركته فى الجزء الثالث من مسلسل كلبش، بالإضافة إلى مسلسل لآخر نفس، والذى حقق فيهما نجاحًا كبيرًا.
أما مسلسل كلبش فتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى إيضًا، ويشارك فى بطولته مع أمير كرارة كل من هشام سليم، وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزى، هيدى كرم، أميرة العايدى، ومحمد على رزق، وإسلام جمال، وأمانى كمال، ناصر سيف، فاطمة الكاشف، فيروز العوضى، هدى الأتربى.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضى ضيف الراديو بيضحك على 9090.. الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.