أحمد العوضى ضيف الراديو بيضحك على 9090.. الثلاثاء المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان أحمد العوضى ضيفا على برنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر مساءً مع المذيعة فاطمة مصطفى، خلال حلقة يتحدث فيها عن مشاركته فى موسم دراما رمضان فى عملين هامين، سواء بمشاركته فى الجزء الثالث من مسلسل كلبش، بالإضافة إلى مسلسل لآخر نفس، والذى حقق فيهما نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

أما مسلسل كلبش فتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى إيضًا، ويشارك فى بطولته مع أمير كرارة كل من هشام سليم، وأحمد عبد العزيز، ويسرا اللوزى، هيدى كرم، أميرة العايدى، ومحمد على رزق، وإسلام جمال، وأمانى كمال، ناصر سيف، فاطمة الكاشف، فيروز العوضى، هدى الأتربى.