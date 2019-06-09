شكرا لقرائتكم خبر عن American Woman من مهرجان تورنتو إلي شاشات السينما بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية عرض فيلم American Woman وذلك يوم 14 يونيو بعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته السابقة. وشهد مسرح أركلايت في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي العرض الخاص للفيلم بحضور النجمة العالمية سيينا ميللر. Advertisements ظهرت سيينا ميللر ذات الـ 37 عام علي السجادة الحمراء للعرض الخاص بإطلالة كلاسيكية مميزة حصدت سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء، وارتدت سيينا خلال العرض فستان ذو تصميم " A LINE " باللون الذهبي حمل إمضاء دار أزياء " Ralph Lauren " . و شارك بحضور العرض أيضا كل من ويل ساسو و اليكس نوستادتور و كيسي افلك و صديقته فلوريانا لما و غيرهم.

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