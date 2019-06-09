شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيديو كليب أغنية "ناسينى ليه"، للنجم تامر حسنى من تحقيق 50 مليون مشاهدة بعد مرور 3 أشهر على طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث حقق حتى الآن 48 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر على وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.

يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا وأيضا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبير، حيث شاركه فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.