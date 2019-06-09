​​​والدة السقا: أخذ الموهبة من والده.. و"ولد الغلابة" أبكاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قالت السيدة نادية السروجي، والدة الفنان أحمد السقا، إن أحمد السقا ابنها أخذ الموهبة من والده المخرج صلاح السقا، مشيرة أن مسلسل "ولد الغلابة" أعجبها للغاية وباركت لكل فريق المسلسل.
وأضافت السروجي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن مشهد وفاة والدة عيسي (صفاء الطوخي) في المسلسل أبكاها وشعرت أنه يتحدث لها وليس لوالدته في المسلسل.
يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب استضاف الفنان أحمد السقا للاحتفال بمسلسل "ولد الغلابة" الذي قام بتأليفه أيمن سلامة، وبطولة هبة مجدي ومي عمر وإنجى المقدم، وإخراج محمد سامي.
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